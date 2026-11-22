Брюс Вілліс / © Associated Press

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Донька голлівудського актора Брюса Вілліса розчулила новим фото з хворим на деменцію батьком.

Артист хоч і уникає публічності, проте час від час його свіжі знімки можна помітити у фотоблогах рідних. Цього разу фото з зіркою Голлівуду опублікувала його донька від Демі Мур — Таллула.

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На світлині вони позували на подвір’ї. Брюс Вілліс та його донька сиділи на лавці-гойдалці. Таллула ніжно обіймала тата та усміхалась йому, поки той обережно тримав її за руку.

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Донька Брюса Вілліса не стала підписувати фото. Тим часом користувачі у коментарях активно почали писати слова підтримки та зазначили, що актор неабияк змінився. Разом із тим юзери поділились, що боляче спостерігати за тим, як хвороба впливає на зірку бойовиків, за яким закріпилось звання «міцного горішка».

Брюс Вілліс із донькою Таллулою / © instagram.com/buuski

Важко бачити, як людина, що завжди втілювала силу й мужність, стає безпорадною. Старість може покласти на тіло стільки тягарів — сумна реальність. Бажаю йому всього найкращого!

Дивно бачити Брюса таким, адже ми звикли сприймати його як сильного й безстрашного героя в багатьох його кіноролях.

Такі хвороби — це просто найгірше. Сумно бачити вас у такому стані.

Зазначимо, 2022 року Брюс Вілліс завершив акторську кар’єру, оскільки у нього діагностували афазію. Проте вже 2023-го виявилося, що у нього лобово-скронева деменція. Ця хвороба швидко прогресує та руйнує нервові клітини в лобових і скроневих частках головного мозку. На жаль, від деменції немає ліків.

Нагадаємо, нещодавно дружина Брюса Вілліса заговорила про його діагноз. Емма Гемінг-Вілліс висловилась про стан чоловіка.

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