Донька Брюса Вілліса на свіжих фото показала, який зараз вигляд має тяжкохворий актор

Донька знаменитого голлівудського експодружжя Брюса Вілліса і Демі Мур опублікувала свіже фото зі своїм тяжкохворим татом.

Новим знімком Талула Вілліс поділилася у своєму Instagram. На фото зірка бойовиків позує разом із донькою. На першому знімку вони сидять у кріслі, тим часом Талула ніжно притулилася до свого усміхненого тата.

Брюс Вілліс і Таллула Вілліс / Фото: instagram.com/buuski

На іншому фото вони вже позували на тлі екзотичних дерев. Вілліс, який був одягнений у сорочку та джинси, а на його голові красувався картуз, усміхався в об'єктив фотокамери. Тим часом Талула тримала тата за руку.

"Ти – моє серце, і я так пишаюся тим, що я твоя Талула Бель Брюс Вілліс", – звернулася до актора донька.

Брюс Вілліс і Таллула Вілліс / Фото: instagram.com/buuski

Хвороба Брюса Вілліса – що відомо

У березні 2022 року Брюс Вілліс оголосив, що йде з кіно. Згодом стало відомо, що причиною такого рішення стала тяжка хвороба знаменитості. Спочатку лікарі діагностували у "Міцного горішка" афазію. Однак уже 2023 року виявилося, що у Брюса Вілліса насправді лобово-скронева деменція. Ця тяжка недуга швидко прогресує, ліків наразі від неї немає.

Нещодавно приятель знаменитості розповів, що актор важко впізнає людей і втратив мовні здібності. Днями колишня дружина актора, з якою він прожив у шлюбі 13 років, шокувала, що Брюс Вілліс її не пригадав.

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