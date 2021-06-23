Донька Брюса Вілліса перефарбувалася у рудий та порівняла себе із Ніколь Кідман

Донька Брюса Вілліса перефарбувалася у рудий та порівняла себе із Ніколь Кідман

Акторка кардинально змінила зачіску.

Старша донька зіркового експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур – Румер приголомшила кардинальною зміною іміджу.

32-річна акторка, яка була затятою брюнеткою, проекспериментувала з волоссям та пофарбувалася рудий. Результатом змін старша донька голлівудських зірок поділилася на сторінці Instagram. Румер запостила селфі, де демонструє нову зачіску у коричневій сукні в принт polka dot з глибоким декольте.

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Також Вілліс порівняла себе із акторкою Ніколь Кідман, яка зіграла рудоволосу відьму у стрічці "Практична магія" та Сьюзан Сарандон, яка з’явилася у фільмі "Іствікські відьми".

У коментарях юзери вибухнули компліментами, зазначивши, що Вілліс дуже личить новий колір.

Вау! Я у захопленні

Неймовірно

Тобі дуже пасує

Рудоволоса бестія

Нагадаємо, раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур розбурхала уяву фоловерів. Румер Вілліс приголомшила відвертою публікацією.

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