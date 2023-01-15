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Донька Брюса Вілліса поділилася рідкісними світлинами з хворим на афазію актором

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Донька Брюса Вілліса поділилася рідкісними світлинами з хворим на афазію актором

Фото: instagram.com/buuski

Зірковий батько зустрівся з середньою донечкою.

Донька голлівудського актора Брюса Вілліса 28-річна Таллула Вілліс показала, як проводить час з хворим на афазію батьком. 

На своїй сторінці в Instаgram дівчина поділилася рідкісними світлинами разом із зірковим татусем. На фото Таллула та Брюс весело танцювали разом та гримасували на камеру. Також до добірки донька актор додала ще декілька фото зі свого життя.

"Вища школа драматургії - життєві навички - сподіваюсь, що я з'їм овочі", - підписала фото Таллула.

Брюс Вілліс з донькою Таллулою / © instagram.com/buuski
Брюс Вілліс з донькою Таллулою / Фото: instagram.com/buuski

Актор, у якого діагностували розлади роботи мозку, мав досить активний та жвавий вигляд на світлинах. Здавалося б, що ніяка хвороба не торкнулася життя "міцного горішка". 

Брюс Вілліс з донькою Таллулою / © instagram.com/buuski
Брюс Вілліс з донькою Таллулою / Фото: instagram.com/buuski

Нагадаємо, що Таллула - молодша донька Брюса Вілліса та акторки Демі Мур. Колишнє подружжя також має двох доньок - Скаут та Румер. Крім того, актор виховує двох молодших доньок із нинішньою дружиною Еммою Гемінг.

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Дата публікації
Перегляди
234
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