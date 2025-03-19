Донька Брюса Вілліса показала важкохворого батька та публічно звернулася до нього: "Він космонавт"

Донька хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса та акторки Демі Мур – Таллула – привітала батька з особливим святом.

У своєму фотоблогу Таллула показала нове фото з іменинником, якому 19 березня виповнилося 70 років. На фото тяжкохворий Брюс, який страждає від лобово-скроневої деменції, позує з донькою в обіймах. У дописі донька зірки пригадала карколомний життєвий і творчий шлях актора та чесно заявила, що пишається як його досягненнями, так і статусом його дитини.

Брюс Вілліс з донькою / Фото: instagram.com/buuski

"Він космонавт, герой з відзнакою, зухвалий детектив з неперевершеними жартами. Для мене було честю спостерігати, як всі ці різні персонажі вживаються та входять в історію завдяки вродженому духу. Але насправді це мій тато. Протягом дитинства мене так часто запитували, як це мати тата з великої літери Б – Брюса Вілліса. Це людина, чоловік, син, дитина з Джерсі, яка виграла джекпот, який навіть не міг описати словами. Я пишаюсь тим, що я Таллула Белль Брюс Вілліс. З 70-річчям тебе, мій любий друже!" - зворушила зіркова донька іменинника.

Нагадаємо, 19 березня свій день народження також святкує видатна українська поетеса Ліна Костенко. Нещодавно українські зірки привітали її зі святом і зробили зізнання.

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