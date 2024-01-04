Донька Брюса Вілліса показала, який зараз вигляд має тяжкохворий актор

Донька хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса вперше за довгий час показала фото з батьком.

Знімком з рідною людиною Скаут Вілліс поділилася у своєму Instagram. Донька актора на милому фото показала, як ніжно лежала у тата на грудях та усміхнено дивилася на нього, а Брюс Вілліс обережно тримав її голову.

Як зазначила Скаут, світлина була зроблена 2023 року. Тож це один зі свіжих знімків тяжкохворого голлівудського актора, на якому можна розгледіти, який він зараз має вигляд.

Брюс Вілліс з донькою Скаут / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Зазначимо, у березні 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс тяжкохворий. Спочатку вважалася, що в актора афазія. Однак вже у лютому 2023 року стало відомо, що зірка бойовиків страждає від лобово-скроневої деменції. Хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків.

Нині Брюс Вілліс перебуває вдома з родиною. Його рідні намагаються якомога більше часу проводити з ним. Нещодавно актор разом із дружиною святкував 16 річницю стосунків. З нагоди важливого свята модель Емма Гемінг показала їхні рідкісні романтичні фото.

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