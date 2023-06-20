Донька Брюса Вілліса розчулила знімками, як хворий на деменцію актор тримає онуку на руках

Старша донька голлівудського актора Брюса Вілліса та акторки Демі Мур - Румер Вілліс – розчулила знімками зі своєю маленькою донечкою.

У своєму Instagram донька знаменитого експодружжя опублікувала сімейні кадри. Румер показала, як хворий на деменцію Брюс Вілліс обережно тримає на руках новонароджену онуку Лу.

Як зазначила донька актора, вона назавжди запам'ятає цю мить.

Брюс Вілліс з онукою / Фото: instagram.com/rumerwillis

"Мати змогу побачити, як мій батько тримає мою доньку, я буду цінувати все своє життя. Його ніжність і любов до неї були такими чистими й прекрасними. Тату, мені так пощастило, що ти є, і Лу теж. Дякую тобі за те, що ти найбільш люблячий, найбільш крутий тато, якого тільки може побажати дівчина", - поділилася Румер.

Нагадаємо, раніше дружина Брюса Вілліса показала, який зараз вигляд має її чоловік. Емма Гемінг опублікувала нові кадри актора, на яких можна помітити, як деменція вплинула на його зовнішній вигляд.

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