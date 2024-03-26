Донька Брюса Вілліса та Демі Мур шокувала наслідками невдалої косметологічної процедури

Донька голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса – Таллула – поскаржилася на невдалу косметологічну процедуру.

Так, у своєму фотоблогу 30-річна донька зірок повідомила, що шість років тому звернулася до косметолога задля змін форми свого обличчя. Зокрема, скористалася філерами. Втім, результатом Таллула була зовсім невдоволена. Так, через прикрий випадок тривалий час вона була емоційно пригніченою. І додала, що ефект від філерів повністю зник лише після шести років. Наразі донька Вілліса вчиться відмовлятися від косметологічних процедур, щоб знову не зіткнутися зі схожою проблемою.

Таллула Вілліс / Фото: instagram.com/buuski

"Я боялася про це розповідати, але філери у моєму обличчі повністю розчинилися. Після емоційного та психологічного зламу, які вони мені дали, я не бачила своєї справжньої кісткової структури приблизно шість років. Все ще вчуся приймати себе такою, як є і не робити собі уколи краси. А це складно, коли твій мозок каже тобі, що чим більше ти їх робитимеш, тим краще!", - зізналася Таллула.

Таллула Вілліс / Фото: instagram.com/buuski

Нагадаємо, нещодавно Таллула вперше розповіла, що у неї діагностували аутизм й поділилася подробицями недуги.

Читайте також: