Донька Брюса Вілліса вперше показала кадри з домашніх пологів і привітала доньку з важливим святом

Старша донька голлівудського актора Брюса Вілліса та акторки Демі Мур повідомила про важливе свято в її родині.

Донечка 35-річної Румер Вілліс святкує свій перший день народження. Маленькій Луетті виповнюється рочок. Тож, з нагоди свята Румер присвятила донечці зворушливий допис в Instagram, де ніжно привітала її зі святом.

Донька Румер Вілліс / Фото: instagram.com/rumerwillis

"О, моя маленька ніжна донечко, я не можу повірити, що тобі рік. Цей останній рік з тобою був найкращим у моєму житті. Лу, я ніколи не знала такої любові, як твою. Ти найгарніша, найрозумніша, найвеселіша, наймиліша дівчинка, яку я знаю. Я не можу повірити, що ти обрала мене своєю мамою. З кожним днем ти ростеш і вчишся більше, і ти мій найкращий вчитель і моя найглибша любов", - написала донька Вілліса та Мур.

Румер Вілліс із донькою / Фото: instagram.com/rumerwillis

У день народження доньки Румер вперше показала кадри зі своїх домашніх пологів. Вілліс поділилася, як Лу з'явилася на світ та як її підтримував коханий, музикант Дерек Річард Томас.

Румер Вілліс вдома народжувала доньку / Фото: instagram.com/rumerwillis

Коханий Румер Вілліс із їхньою донькою / Фото: instagram.com/rumerwillis

"Дякую, Дереку, за найкращий подарунок у моєму житті. Їй так пощастило, що ти її тато. Я не можу повірити, що нашій дівчинці рік", - звернулася до бойфренда Румер.

Румер Вілліс із коханим та донькою / Фото: instagram.com/rumerwillis

Румер Вілліс у день народження своєї доньки звернулася до своїх сестер – Скаут, Талули, Мейбел та Евелін. Вона подякувала рідним людям за те, що ті стали найкращими тітоньками для маленької Лу. Також Румер звернулася до Демі Мур, Еми Гемінг та свого батька. Вона подякувала їм за те, що вони чудові бабусі та дідусь для її донечки.

Брюс Вілліс із онукою / Фото: instagram.com/rumerwillis

"Дякую, мамо, за те, що ти найкраща бабуся. Лу дуже любить тебе. Скаут, Талула, Мейбел і Евелін за те, що вони найкращі тітоньки, і Емма за те, що вона бонусом із моїм татом найкращі бабуся і дідусь", - зазначила Румер.

Румер Вілліс із мамою та донькою / Фото: instagram.com/rumerwillis

Нагадаємо, нещодавно в родині голлівудської акторки Кетрін Зети-Джонс було важливе свято. Донька знаменитості від Майкла Дугласа святкувала день народження. Акторка показала рідкісні фото помітно підрослої Кері та зворушливо привітала її з 21-річчям.

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