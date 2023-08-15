Донька Брюса Вілліса знялася повністю оголеною через чотири місяці після пологів

Старша донька голлівудського актора Брюса Вілліса та акторки Демі Мур - Румер Вілліс – поділилася пікантними кадрами.

Донька експодружжя знялася повністю оголеною та поділилася результатом фотосету у своєму Instagram. Таким чином Румер хотіла показати, як змінилося її тіло після пологів.

"Це моє тіло створило людину з нуля…Тепер воно має трішки інший вигляд. Однак я щодня відчуваю захоплення, коли дивлюся на свою доньку та бачу її усмішку, або дивлюся на її ідеальне обличчя, крихітні пальчики на ногах і її очі, що сяють, коли вона прокинеться вранці і впізнає моє обличчя. Вона любов всього мого життя", - поділилася Румер.

Донька Вілліса та Мур розповіла, що після пологів бачить зміни у її тілі. Зокрема, груди Румер стали більшими, стегна та живіт - більш округлими. Вілліс також зазначила, що її тіло все ще перебудовується.

Румер Вілліс / Фото: instagram.com/rumerwillis

"Я знаю, що моє тіло все ще перебудовується, але яку б форму воно не прийняло, я просто вдячна за те, що воно зробило і продовжує робити. Мої груди можуть бути більшими і, можливо, коли-небудь повиснуть, але який подарунок і привілей, що вони можуть годувати мою доньку. Вони також створюють подушку, коли ми спимо разом. Мої стегна та животик, тепер м'які та кругліші, тримають мою доньку в безпеці, теплі та любові", - поділилася Румер.

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса стала мамою наприкінці квітня цього року. Знаменитий актор вже познайомився зі своєю онукою. Раніше Румер показувала зворушливі кадри, як її батько тримає на руках крихітну дівчинку.

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