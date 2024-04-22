Донька Алена Делона показала свіже фото 88-річного батька й розсекретила, як він почувається

Донька легендарного французького актора Алена Делона – Аннушка – опублікувала рідкісне фото з батьком.

Так у фотоблогу дівчина показала свіже фото 88-річної зірки та розповіла, що вони з батьком нещодавно провели час за спільним сніданком.

"У п'ятницю зранку я сфотографувала тата. Собі на згадку. Поснідавши з ним, я відчула невимовну вдячність. Гадаю, що він тут гарний. Своїм вічним сталевим бойовим яскравим поглядом і блакитними очима він надає мені неймовірної сили. Я показала йому це фото, він вирішив, що воно чудове. Настільки чудове, що я запитала його, чи можу поділитися ним з вами, його аудиторією, яка турбується про нього. Отже, за його згодою, ось воно", - розповіла Аннушка.

Ален Делон. Фото: Instagram Аннушки Делон

Також Ален на тлі постійних чуток про погіршення стану його здоров'я заспокоїв фанів та попросив "не хвилюватися" за це. Тож, зірка не скаржиться ні на які проблеми.

Нагадаємо, нещодавно суд заборонив легендарному 88-річному актору Алену Делону розпоряджатися майном і помістив під посилену опіку внаслідок судових розбірок його дітей.

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