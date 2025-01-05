Донька Джека Ніколсона на рідкісному фото показала, який зараз вигляд має 87-річний актор

Майже два роки в Мережі не з'являлося свіжих знімків із зіркою Голлівуду.

Донька голлівудського актора та кінорежисера Джека Ніколсона потішила прихильників рідкісним фото із зірковим батьком.

Так, Лорейн Ніколсон показала, як минули її новорічні свята в родинному колі. У дописі було й фото з 87-річним Джеком Ніколсоном. Актор у сорочці сидів за столом, а поруч із ним у чорному вбранні його донька, яка ніжно обіймала батька та тулилася до нього щічкою.

До слова, це перше за майже два роки свіже фото з голлівудським актором. Джек Ніколсон із завершенням акторської кар'єри практично не з'являється на публіці. Тож, на знімку можна розгледіти, який зараз вигляд має зірка Голлівуду.

Джек Ніколсон із донькою / Фото: instagram.com/lnicholson

Підписники Лорейн були неабияк їй вдячні за фото з татом. Вони просто засипали Ніколсона компліментами та бажали йому чудово провести час із сім'єю.

Твій тато має чудовий вигляд!

Гарне фото з Джеком!

Чудові фото! Скажи татові, нехай повертається до кінокамер!

Зазначимо, офіційно Джек Ніколсон є батьком чотирьох дітей від різних жінок. Зокрема, в актора є такі доньки - 61-річна Дженніфер, 44-річна Гані, 34-річна Лорейн, а також син - 32-річний Рей. Окрім того, батьківство двох дітей артист не визнав – 54-річного Калеба та 31-річної Тессі.

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