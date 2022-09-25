Донька Джолі, син Маска: діти зірок, які змінили стать або прагнули зробити це

Деякі діти зірок наважилися на зміну статі та стали ще більш щасливими, а деякі ще замислюються над своїм гендером.

У світі є люди, які відчувають, що "народилися не у своєму тілі".

І серед дітей зірок шоубізнесу є такі, які замислюються над своїм гендером. На щастя, у наш час медицина розвинута задля того, аби безпечно зробити операцію зі зміни статі. Тож діти зірок, які твердо вирішили, що "народилися не у своєму тілі", йдуть за допомогою до лікарів.

Деякі ж діти зірок ще замислюються над своїм гендером. Тож хтось одягає вбрання іншої статі, а хтось – називає себе небінарною особою.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зіркових дітей, які змінили стать або ж прагнули зробити це.

Донька-трансгендерка Ілона Маска

Один з синів засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска Ксав'є народився біологічним чоловіком. Ксав'є від дитинства розумів, що "народився не у своєму тілі", тож мріяв змінити стать. 18-річний син Маска домігся того, чого прагнув.

У квітні цього року він подав необхідні документи на зміну своєї статі та імені з Ксав'є Олександр Маск на Вівіан Дженна Вілсон. Вже у червні син Маска офіційно взяв дівоче прізвище своєї матері, також отримав дозвіл на зміну імені Вищим судом округу Лос-Анджелес. Тепер Ксав'є трансгендерна жінка на ім'я Вів’єн Джена Вілсон.

Донька-трансгендерка Шарліз Терон

Знаменитість самотужки виховує двох названих дітей. Зірка всиновила темношкірого хлопчика Джексона в березні 2012 року. А 2015-го Терон взяла на виховання темношкіру дівчинку Августу. Втім, коли Джексону виповнилося 7, акторка поділилася, що від трьох років він почувається як трансгендерна дівчинка. Терон дозволила дитині носити одяг для дівчаток та прийняла те, що вона мама двох доньок.

Шарліз Терон з дітьми / Фото: https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Старша біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта від дитинства одягала хлоп'ячий одяг, стригтилася коротко та просила називати її Джоном. У 12-річному віці за підтримки батьків Шайло почала приймати гормони, щоб змінити зовнішність відповідно до своєї ідентифікації.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта / Фото: Associated Press

Утім, дівчина передумала змінювати стать. Так, Шайло відростила своє волосся. Ба більше, вона змінила й стиль. Якщо раніше донька знаменитостей одягала лише хлоп'яче вбрання, то нині ж сукні. Шайло навіть наносить легкий макіяж.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта / Фото: Associated Press

Син-трансгендер Синтії Ніксон

Первісток відомої акторки Синтії Ніксон народився біологічною дівчинкою. Утім, у віці 18 років її Сем твердо вирішив, що хоче стати хлопцем.

Син акторки відвідував психотерапевта. Тож, аби зрозуміти свою дитину, Ніксон теж звернулася до спеціаліста.

Синтія Ніксон із сином / Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Загалом, нині син Синтії Ніксон трансгендерний-чоловік. Акторка розповідала, що після того, як донька стала чоловіком, її дитина набагато щасливіша.

Донька Дженніфер Лопес

14-річна донька Емма не визначилася, ким вона хоче бути. Загалом, у червні цього року Дженніфер виступила разом з донькою на стадіоні у Лос-Анджелесі.

Коли виконавиця оголошувала, що буде співати разом зі своєю дитиною, то здійснила камінгаут Емми. Дженніфер, коли говорила про доньку, то використовувала займенники "вони" та "їх".

А вся справа в тім, що Емма є небінарною персоною та поки не визначилася, ким вона хоче бути: хлопчиком чи дівчинкою.

Читайте також: