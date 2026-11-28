Емінем / © Associated Press

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Донька американського репера Емінема Хейлі Джейд замилувала сімейними світлинами з чоловіком та маленьким сином, на яких показала, як проводить осінні дні з родиною.

30-річна блогерка поділилася новою фотосесією в Instagram. Для атмосферних кадрів сім'я вирушила на природу. Хейлі позувала разом із чоловіком та півторарічним сином Еліотом Маршалом. Усі троє підібрали вбрання в одному стилі — картаті сорочки. Особливого затишку світлинам додали осінні пейзажі. Публікацію донька репера приурочила до Дня подяки.

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"Завжди вдячна", — лаконічно підписала кадри Хейлі.

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Хейлі Джейд з сином / © instagram.com/hailiejade

Родина Хейлі Джейд / © instagram.com/hailiejade

На опублікованих світлинах родина насолоджується спільним часом просто неба. Маленький Еліот, який є старшим онуком 54-річного Емінема, став одним із головних героїв сімейної фотосесії.

До слова, Хейлі Джейд — єдина біологічна донька Емінема та його колишньої дружини Кім Скотт. Репер неодноразово згадував її у своїй творчості, а батьківство стало однією з важливих тем його особистого життя.

Хейлі Джейд з сином / © instagram.com/hailiejade

Родина Хейлі Джейд / © instagram.com/hailiejade

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