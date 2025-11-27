ТСН у соціальних мережах

Гламур
958
1 хв

Донька Гаріка Корогодського стала на захист України: бізнесмен розкрив, де вона служить

Вже три місяці Єлизавета боронить українські землі від окупантів.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гарік Корогодський з донькою

Гарік Корогодський з донькою / © пресслужба MONATIK

Відомий бізнесмен Гарік Корогодський розповів про службу своєї доньки Єлизавети.

Так, попри материнство й виховання трьох дітей, Ліза ухвалила сміливе рішення стати до лав захисниць і пройти повноцінний військовий вишкіл. За словами Гаріка, вона вже три місяці служить у складі сил територіальної оборони України. Дівчина чергує у складі вогневої групи, яка збиває ворожі «шахеди». Таке сміливе рішення Лізи її батьки сприйняли одразу.

Зірка вже опублікував фото з донькою у військовій формі. І водночас не стримав гордості за доньку й додав кумедний коментар у своєму фірмовому стилі.

Гарік Корогодський з донькою / © instagram.com/garikkorogodski

Гарік Корогодський з донькою / © instagram.com/garikkorogodski

«Три місяці тому Ліза сказала, що хоче в ТРО, на службу. Думала, хитроморда, що ми з її мамою будемо відмовляти. Коротше, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває шахеди. Контракт підписала. На що тільки не йдуть в нашій родині чайлдфрішників, щоб не сидіти з дітьми. Лізаня, пишаюся тишком-нишком, лав», — зворушливо та водночас жартівливо написав бізнесмен.

