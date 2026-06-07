Донька Георгія Гонгадзе вийшла заміж за іноземця: з'явилися перші фото

Мирослава Гонгадзе видала доньку Соломію заміж

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Донька відомого українського журналіста Георгія Гонгадзе та журналістки Мирослави Гонгадзе, Соломія (Саломе), вийшла заміж.

Чоловіком дівчини став американський політичний аналітик Даглас Клайн, який спеціалізується на питаннях України та активно підтримує нашу державу на міжнародній арені. Радісною новиною поділилася Мирослава Гонгадзе у своєму фотоблогу. Вона оприлюднила серію світлин із весільного святкування та коротко підписала їх: «За один крок до нової родини!».

Весілля Соломії Гонгадзе

Весілля Соломії Гонгадзе

Подробицями урочистості родина ділитися поки що не стала, однак на опублікованих кадрах можна побачити щасливих молодят та їхніх близьких на тлі пам'ятника видатному українському філософу Григорію Сковороді, який встановлений біля Українського дому у Вашингтоні.

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Для особливого дня Соломія та Даглас обрали символічні образи. Закохані постали у вишиванках, підкресливши українське коріння нареченої та свою повагу до національних традицій. Такого ж дрескоду дотрималися й рідні молодят, які позували для пам'ятних фото у традиційному українському вбранні.

Весілля Соломії Гонгадзе

Відомо, що Соломія та Даглас заручилися ще влітку 2025 року. Тоді про зміни в особистому житті доньки також повідомляла Мирослава Гонгадзе. Відтоді пара готувалася до важливого кроку та зрештою офіційно стала подружжям.

До слова, Даглас Клайн відомий як політичний аналітик, який глибоко вивчає українську тематику. Від початку повномасштабного російського вторгнення він неодноразово висловлював підтримку Україні та привертав увагу міжнародної спільноти до подій у нашій державі. Попри те, що чоловік проживає у США, він періодично приїздить до України навіть під час війни та співпрацює з українською неприбутковою організацією.

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