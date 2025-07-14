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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1610
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Донька Гонгадзе повідомила про вступ до найпрестижнішого вишу в США: "Величезна честь"

Нана розсекретила програму, яку вивчатиме на магістратурі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нана Гонгадзе

Нана Гонгадзе / © facebook.com/nana.gongadze.7

Донька українського журналіста Георгія ГонгадзеНана — повідомила про початок навчання в одному з найпрестижніших вишів світу.

27-річна дівчина у Facebook з гордістю повідомила, що вступила до Гарвардського університету, де навчатиметься на магістратурі в Центрі російських та євразійських досліджень імені Девіса. Її спеціалізація — Східноєвропейські студії. Нана також розповіла, що в межах своєї програми планує зосередитися на темі цифрових комунікацій і публічної дипломатії в країнах Східної Європи з особливим акцентом на Україну.

Нана Гонгадзе / © facebook.com/nana.gongadze.7

Нана Гонгадзе / © facebook.com/nana.gongadze.7

"Я дуже рада поділитися, що буду навчатися в Гарвардському університеті цієї осені, щоб здобути магістерський ступінь зі Східноєвропейських студій у Центрі російських та євразійських досліджень Девіса при Гарвардському університеті. Це справді мрія, яка здійснилася, і величезна честь отримати таку можливість! З нетерпінням чекаю на дослідження перетину цифрових комунікацій та публічної дипломатії у Східній Європі (зокрема, в Україні)",  — написала Нана.

Нагадаємо, нещодавно Нана Гонгадзе вийшла заміж у США та показала фото з весілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1610
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