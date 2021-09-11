Донька Ірини Горової похизувалася своїми татуюваннями: "У мене їх 50"

Донька Ірини Горової похизувалася своїми татуюваннями: "У мене їх 50"

Дівчина показала свої тату на шиї та руках.

Донька відомої продюсерки Ірини Горової Наталія, яку не так давно вигнали з університету, вирішила похизуватися своїми татуюваннями на тілі.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина зізналася, що у неї аж 50 різних татуювань. Деякі з них Наталія показала детальніше, а саме на шиї та руках.

Тату Горової на руці / instagram.com/natashka.gorovaya

"Пропоную вам розглянути деякі більш детально", – зазначила під дописом дівчина.

Тату Наталії Горової / instagram.com/natashka.gorovaya

Судячи з фото, Наталя полюбляє мінімалізм. Адже всі татуювання набиті в схожому стилі, без зайвих надмірностей.

Тату Горової на шиї / instagram.com/natashka.gorovaya

Зазначимо, Наталія Горова – це старша донька Ірини Горової, з якою Потап перебував у шлюбі 14 років.

Нагадаємо, раніше донька Ірини Горової похизувалася підтягнутим тілом в бікіні. Наталія показала знімок з морського відпочинку.

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