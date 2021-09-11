Донька Ірини Горової похизувалася своїми татуюваннями: "У мене їх 50"

Дівчина показала свої тату на шиї та руках.
Донька відомої продюсерки Ірини Горової Наталія, яку не так давно вигнали з університету, вирішила похизуватися своїми татуюваннями на тілі.
Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина зізналася, що у неї аж 50 різних татуювань. Деякі з них Наталія показала детальніше, а саме на шиї та руках.
"Пропоную вам розглянути деякі більш детально", – зазначила під дописом дівчина.
Судячи з фото, Наталя полюбляє мінімалізм. Адже всі татуювання набиті в схожому стилі, без зайвих надмірностей.
Зазначимо, Наталія Горова – це старша донька Ірини Горової, з якою Потап перебував у шлюбі 14 років.
Нагадаємо, раніше донька Ірини Горової похизувалася підтягнутим тілом в бікіні. Наталія показала знімок з морського відпочинку.