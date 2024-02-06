Донька Ірини Горової показала рідкісне фото з рідним батьком

Донька української продюсерки Ірини Горової – Наталія – зазвичай тримає подалі від публіки своє особисте життя.

Однак про важливу зустріч із рідною людиною дівчина вирішила розповісти. До слова, Наташа зустрілася з батьком, репером Юрієм Горовим. Про це донька Ірини Горової повідомила у своєму Instagram, а також опублікувала фото з рідною людиною.

На знімку тато обіймав Наташу та тримав її за вухо, тим часом дівчина усміхнено позувала перед камерою. Як поділилася донька Горової, вони з батьком неабияк схожі: "Кажуть, що схожі".

Донька Ірини Горової з батьком / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Зазначимо, Ірина Горова вийшла заміж за Юрія Горового 1994 року. У шлюбі подружжя прожило 11 років. Вони мають спільну доньку Наталію, яка з'явилася на світ 1997 року. Також в Ірини Горової є син Андрій, якого вона народила 2008 року, коли була в шлюбі з репером Потапом.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин ділилася рідкісним фото з рідною людиною. Виконавиця показала, як із мамою відпочивала в Буковелі, та здивувала схожістю з нею.

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