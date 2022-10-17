Донька Ірини Горової показала рідкісне фото зі своїм чоловіком

Донька продюсерки та співзасновниці MOЗGI GROUP Ірини Горової не надто ділиться подробицями особистого життя.

Утім, нещодавно Наталія вирішила зробити виняток і показала миле фото зі своїм чоловіком, за якого вийшла заміж цьогоріч. Щоправда, на знімку обличчя юнака зовсім не видно, адже парочка ніжно обіймалася і цілувала одне одного.

Наталія Горова з чоловіком / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Зазначимо, цьогоріч в особистому житті Наталії Горової сталися кардинальні зміни. Так, донька Ірини позбулася статусу холостячки та вийшла заміж. Наталія зі своїм коханим побралася в Лівані, адже її обранець має ліванське коріння.

Одружилася пара за мусульманськими традиціями. Втім, сама Наталія не приймала іншої віри. Також відомо, що закохані ще планують зіграти весілля в Україні, а також обвінчатися.

До речі, Наталія мовчала про те, що вийшла заміж. Радісною новиною поділилася сама Ірина Горова.

Нагадаємо, тим часом холостячка Ксенія Мішина отримала в подарунок розкішний букет квітів. Актора зізналася, хто їй підготував такий приємний презент.

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