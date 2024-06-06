Донька Ірини Горової показалася в білій сукні і заінтригувала власним весіллям

Донька української продюсерки Ірини Горової – Наталія – натякнула, що зіграла весілля зі своїм коханим.

У своєму Instagram блогерка опублікувала милі кадри, на яких постала в білій ніжній сукні. У руках вона тримала букет квітів, схожий на той, який зазвичай обирають наречені.

Наталія Горова не стала ділитися подробицями, а в підписі до відео лише додала смайлик у вигляді білого сердечка та англійською "the day", що перекладається як "день".

Донька Ірини Горової / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

У коментарях підписники почали підозрювати, що Наталія зіграла весілля. Особливо на такі думки навіяло чимало коментарів від знаменитостей та рідних доньки Горової. Теплі слова Наталії написали Надя Дорофєєва, Ірина Монатік, Потап та інші.

До речі, Ірина Горова у коментарях привітала доньку: "Сонечко! Вітаю, люба моя". Також теплі слова з привітанням залишив під дописом і батько Наталії – Юрій Горовий.

Нагадаємо, ще 2022 року Ірина Горова розповідала, що її донька вийшла заміж. Чоловік Наталії – з Лівану. Вони одружилися згідно з традиціями мусульманства, сама ж донька Горової віру не змінювала. Продюсерка також розповідала, що Наталія також планувала офіційно укласти шлюб та зіграти весілля в Україні, та обвінчатися в церкві.

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