Донька Ірини Горової повністю показала чоловіка і розсекретила оригінальний сюрприз йому на ювілей

Донька української продюсерки Ірини Горової повністю показала свого чоловіка і розсекретила, який оригінальний сюрприз влаштувала йому на 30-річчя.

Так, коханий Наталії – Амір – 23 лютого відсвяткував день народження. В обранця Горової був ювілей, йому виповнилося 30 років. Тож з нагоди особливого свята Наталія влаштувала для коханого особливий сюрприз.

Наталія Горова відсвяткувала день народження чоловіка / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Донька Ірини Горової організувала чоловікові святкову вечірку. Захід був у стилі ситкому "Друзі". Локація була прикрашена дитячими світлинами Аміра та різнокольоровими повітряними кульками, Наталія запросила їхніх найближчих приятелів та рідних, а також замовила торт іменинника, який був прикрашений свічками. До речі, на особливу увагу заслуговує вбрання чоловіка Горової. Амір одягнув футболку, на якій був напис англійською мовою "Київ".

Наталія Горова відсвяткувала день народження чоловіка / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Чоловік Наталії був неабияк втішений таким незвичайним сюрпризом. Він опублікував в Instagram фото з коханою та зазначив, що вона – найкраща дружина. Тим часом Наталія відповіла обранцеві взаємністю.

Наталія Горова відсвяткувала день народження чоловіка / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Наталія Горова відсвяткувала день народження чоловіка / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал засвітила обличчя свого чоловіка. Також знаменитість показала, яким було їхнє весілля.

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