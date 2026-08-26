Донька Ірини Горової повернулась жити до України і розсекретила їхній із чоловіком сімейний бізнес

Ірина Горова з донькою

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Українська продюсерка Ірина Горова розсекретила, що її донька та зять повернулись жити до України.

Під час повномасштабної війни Наталія Горова разом із чоловіком проживала в Польщі. Однак вона вирішила повернутися до Києва. Про це розповіла Ірина Горова в Instagram-stories. Продюсерка не приховує своєї радості, оскільки тепер їх не розділяють тисячі кілометрів і вони можуть часто бачитися та проводити час у компанії одна одної.

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«Як же я щаслива, що моя люба Натала знову живе в Києві1 Таке щастя — бачитися, коли захочеш, ходити одна до одної в гості і влаштовувати великі сімейні застілля», — ділиться продюсерка.

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Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

До речі, Наталія Горова та її чоловік не сидять без діла, а розвивають сімейний бізнес. А точніше, донька продюсерки доєдналась до справи коханого. Чим саме вони займається — поки лишається загадкою, однак вони працюють над розвитком приватної школи. До речі, донька Ірини Горової відповідає за напрям шкільного харчування.

«А ще дуже приємно спостерігати, як вона доєдналась до свого чоловіка і вкладає свої знання, сили та любов у спільну справу — таку важливу для дітей», — ділиться Ірина Горова.

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