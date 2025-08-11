ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
807
Час на прочитання
1 хв

Донька Ірини Горової замилувала фото з чоловіком і показала нову квартиру, де вони оселилися

У доньки Ірини Горової було новосілля. Наталія показала, як вони з чоловіком провели цей день.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Донька Ірини Горової

Донька Ірини Горової / © instagram.com/natashka.gorovaya

Донька української продюсерки Ірини Горової показалася з чоловіком та повідомила про зміни в їхньому житті.

Наталія не з тих, хто залюбки розкриває подробиці особистого життя. Однак цього разу вона потішила милим фото з чоловіком Аміром. Зокрема, вони разом позували на тлі сходів та махали руками друзям.

Донька Ірини Горової з чоловіком / © instagram.com/natashka.gorovaya

Донька Ірини Горової з чоловіком / © instagram.com/natashka.gorovaya

Як виявилося, подружжя, яке проживає за кордоном, оселилося в новій квартирі. А це ж у них було новосілля. На свято Наталія та Амір запросили найближчих друзів. Пара частувала гостей снеками та піцами, а також різними газованими напоями. Розважалися вони грою в різні ігри.

"Запросили друзів у гості на новосілля. Обожнюю вас", - підписала кадри донька Ірини Горової.

Новосілля доньки Ірини Горової / © instagram.com/natashka.gorovaya

Новосілля доньки Ірини Горової / © instagram.com/natashka.gorovaya

Наталія не влаштовувала традиційний рум-тур. Однак на кадрах можна трішки розгледіти, який вигляд має квартира доньки Ірини Горової та її чоловіка.

Новосілля доньки Ірини Горової / © instagram.com/natashka.gorovaya

Новосілля доньки Ірини Горової / © instagram.com/natashka.gorovaya

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер оселилася в новій квартирі. Артистка показала, який вигляд має її дім зсередини.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie