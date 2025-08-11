- Дата публікації
Донька Ірини Горової замилувала фото з чоловіком і показала нову квартиру, де вони оселилися
У доньки Ірини Горової було новосілля. Наталія показала, як вони з чоловіком провели цей день.
Донька української продюсерки Ірини Горової показалася з чоловіком та повідомила про зміни в їхньому житті.
Наталія не з тих, хто залюбки розкриває подробиці особистого життя. Однак цього разу вона потішила милим фото з чоловіком Аміром. Зокрема, вони разом позували на тлі сходів та махали руками друзям.
Як виявилося, подружжя, яке проживає за кордоном, оселилося в новій квартирі. А це ж у них було новосілля. На свято Наталія та Амір запросили найближчих друзів. Пара частувала гостей снеками та піцами, а також різними газованими напоями. Розважалися вони грою в різні ігри.
"Запросили друзів у гості на новосілля. Обожнюю вас", - підписала кадри донька Ірини Горової.
Наталія не влаштовувала традиційний рум-тур. Однак на кадрах можна трішки розгледіти, який вигляд має квартира доньки Ірини Горової та її чоловіка.
