Донька Камалії з серйозними травмами опинилася в лікарні: "Мірабелла потрапила в біду"

Українська співачка Камалія розповіла, що її 10-річна донька потрапила до лікарні.

Сумними новинами знаменитість поділилася у своєму Instagram. Виконавиця опублікувала фото, де Мірабелла лежить на лікарняному ліжку в "Охматдиті". За словами Камалії, її донечка впала з електросамоката і отримала серйозні травми. У дівчинки перелом руки та зміщення. Мірабеллі вже надали оперативну медичну допомогу, за що співачка неабияк вдячна лікарям "Охматдиту".

"Хочу висловити безмежну вдячність лікарям "Охматдиту" за їхню професійну і турботливу допомогу нашій донечці Мірабеллі, яка, на жаль, потрапила в біду — впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням. Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю, наша дівчинка вже на шляху до одужання", - поділилася артистка.

Донька Камалії Мірабелла / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія говорить, що донечка вже почувається значно краще. Іншим батькам, чиї діти користуються електросамокатами, зірка дала важливу пораду. Співачка говорить, що транспорт хоч і здається безпечним, але це не так. За словами Камалії, варто бути неабияк уважним та постійно нагадувати дитині про обережність.

"Хочу також звернутися до всіх батьків, чиї діти користуються електросамокатами: будьте, будь ласка, надзвичайно уважними! Ці пристрої, хоч і здаються безпечними, можуть нести в собі серйозну загрозу здоров'ю. Закликаю всіх дбати про безпеку своїх діток, бути уважними та завжди нагадувати їм про обережність", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія показувала, який вигляд мав її колишній чоловік у молодості. До слова, рівно 50 років тому бізнесмен Мохаммад Захур приїхав до України на навчання.

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