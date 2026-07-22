Донька Корогодського шокувала підозрою на хронічну недугу й показалася на службі: "Запустила ситуацію"

Гарік Корогодський з донькою / © instagram.com/garikkorogodski

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Донька українського бізнесмена Гаріка Корогодського — блогерка Ліза Корогодська — відверто розповіла про різке погіршення самопочуття та можливий діагноз.

Днями вона вже ділилася кадрами з лікарні, де минає її лікування під крапельницями. Тоді блогерка не пояснила, що саме сталося. Тепер же Ліза зізналася: лікарі підозрюють у неї астму, а однією з головних причин проблем зі здоров’ям могло стати багаторічне куріння.

За словами Корогодської, вона почала експериментувати з цигарками ще в початковій школі, а вже з підліткового віку ця звичка стала невід’ємною частиною її життя. Блогерка у фотоблогу чесно зізналася, що ніколи не намагалася кинути палити, адже не відчувала такої потреби.

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«Мені 34 роки. І більшу частину свого життя я курила. Це не історія про те, як я безуспішно намагалася кинути. Я навіть не пробувала. Почала бавитися з цигарками ще в третьому класі, а приблизно із сьомого це вже стало звичкою. Мене все влаштовувало», — поділилася Ліза.

Ліза Корогодська / © instagram.com/liza.korogodski

Вона також відверто описала, що куріння давно стало для неї своєрідним ритуалом. Після того, як вкладала дітей спати, могла годинами сидіти наодинці й курити. Навіть коли малюки перестали прокидатися вночі, вона однаково прокидалася за звичкою і тягнулася за цигарками.

Лише після появи серйозних симптомів блогерка звернулася до медиків. Зараз вона проходить додаткові обстеження, однак лікарі вже попередньо припускають розвиток астми.

«Зараз мені попередньо поставили діагноз астми. Попереду ще дообстеження, тому крапку ставити зарано. Я дуже довго списувала все на панічні атаки. Вдавала, що це не про мене. Але в якийсь момент просто запустила ситуацію. Мене лякає навіть не сам діагноз, а те, що ми поки не знайшли спосіб це зупинити», — зізналася вона.

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За словами Лізи, медики прямо пояснили їй, що без повної відмови від куріння покращення чекати не варто: «Лікар сказав прямо: якщо я не кину палити, краще не стане. Найбільше мене дратує те, що я змушена це робити не тому, що сама захотіла, а тому, що іншого виходу вже немає».

Допис Лізи Корогодської / © instagram.com/liza.korogodski

Попри тривожні прогнози лікарів і необхідність кардинально змінювати звички, Ліза не збирається відмовлятися від військової служби. Вона вже показалася під час нічного чергування та зізналася, що нині настав переломний момент у її житті.

«Зараз настав час, коли я змушена замислитися, що я роблю для себе, а що проти себе. Мене влаштовувало, що ці речі керують мною, а не я ними. Час змін, лиш треба трохи сил на це», — відверто написала донька Гаріка Корогодського.

Ліза Корогодська / © instagram.com/liza.korogodski

Нагадаємо, нещодавно акторка Шерон Стоун після інсульту пішла на ризикований крок після застережень лікарів і шокувала наслідками.

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