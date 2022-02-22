Донька Падалко кулінарить, а Кошового – співає: чим займаються діти українських зірок

Пропонуємо дізнатися, які хобі у зіркових нащадків.

Українські знаменитості прикладом своїх родин доводять, що їхні нащадки не менш талановиті.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, які хобі й захоплення мають зіркові діти. Так, дехто знайшов себе у вокалі, дехто у моделінгу, а хтось – у кулінарії.

Донька Марічки Падалко

instagram.com/marichkapadalko

Ведуча ТСН Марічка Падалко вважає, що спільне приготування їжі з дітьми – чудовий спосіб провести час разом. Втім, найбільше подобається куховарити молодшій доньці Каті. Перша страва, яку приготувала сама дівчинка – брауні. А на вихідних Катя полюбляє робити вафлі.

Син Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна з сином / instagram.com/mashaefrosinina

Куховарити також полюбляє син ведучої та блогерки Маші Єфросиніної. Втім, 7-річний Сашко, попри нове захоплення, все ж не полишає мріє стати полісменом.

Донька Олі Горбачової та Юрія Нікітіна

Ольга Горбачова з донькою / instagram.com/gorbachovaolga

Старша донька співачки Ольги Горбачової та продюсера Юрія Нікітіна – Поліна – має гарний голос. Зокрема, свій талант вона вже продемонструвала із зірковою мамою на її сольному концерті. Також 16-річна дівчина пише пісні.

Донька Юрія Ткача

instagram.com/yuriy_tkach

Донька коміка та актора Студії "Квартал 95" Юрія Ткача – 7-річна Ліза – успадкувала від батька чудове почуття гумору. Дівчинка навіть прийшла на шоу "Розсміши коміка".

Син Ірини Білик

instagram.com/tabrizakhmadov

Молодший син Ірини Білик від російського фотографа азербайджанського походження Аслана Ахмадова, попри дитячий вік, вже заробляє кошти. Зокрема, 6-річний Табріз працює моделлю та отримує гонорари за знімання в рекламі.

Донька Олі Полякової

Оля Полякова з донькою Марією / instagram.com/mashapolyakova

А от старша донька співачки Олі Полякової Маша йде стопами своєї зіркової матусі. Дівчина заснувала рокгурт "ШВЫ" та вже відіграла перші концерти. Після школи Марія планує вступати до музичного коледжу Берклі, що в Бостоні.

Син Тіни Кароль

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tinakarol_fantina

13-річний син артистки Тіни Кароль Веніамін, який живе та навчається у Лондоні, не так давно почав займатися дзюдо.

Син Тіни Кароль / "Світське життя"

Донька Олени Кравець

instagram.com/lennykravets

19-річна донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець також знайшла себе у творчості. Дівчина, яка від 15 років живе окремо від батьків займається хіп-хопом.

Донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка

instagram.com/olgasumska

Донька зіркового подружжя акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка Анна продовжує акторську династію родини. Зараз 19-річна дівчина навчається в університеті імені Карпенка-Карого на факультеті акторського мистецтва.

Син Влада Ями

Влад Яма з сином / instagram.com/vladyama_official

Син хореографа та головного судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями також почав займатися танцями. Втім, замість бальних, 6-річний Леон обрав брейкданс. Яма зізнався, що боявся відпускати хлопчика займатися вуличними танцями, бо хотів, аби він спробував бальні. Втім він вже змінив свою думку, оскільки вважає, що Леон повинен втілювати власні бажання.

Донька Євгена Кошового

instagram.com/evgenii.koshevoi

У художнього керівника "Вечірнього Кварталу" та актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового також росте талановита донька. Так, 14-річна Варвара займається у школі вокалу.

Зауважимо, Варвара двічі брала участь у проєкті "Голос.Діти". Так, вперше вона спробувала свої сили у третьому сезоні, коли їй було 8 років. Тоді маленька вокалістка дійшла до етапу "бої". 2019 року Варвара повернулася на "Голос. Діти-5" та дійшла до суперфіналу.

Читайте також: