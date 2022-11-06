Донька Костянтина Меладзе розповіла, як батько допоміг їй підготувати виступ на "Голосі країни-12"

Донька відомого продюсера Костянтина Меладзе та учасниця "Голосу країни-12", Лія Меладзе, розповіла, як відомий батько допоміг їй підготувати виступ для вокального шоу.

Новий епізод проєкту здивував глядачів першими "Нокаутами", у яких тренери обирали майбутніх фіналістів. За місце у команді Наді Дорофєєвої позмагалася і Лія. Дівчина приголомшила ніжним та чуттєвим виконанням пісні Святослава Вакарчука "На небі".

Після виконання вокалістка розповіла, що допомоги із аранжуванням вона попросила у батька, Костянтин Меладзе.

"Насправді, я сказала татові, що хочу, щоб пісня була така, ніби я сиджу на хмаринці", - поділилася Лія.

Зіркові тренери попросили Святослава Вакарчука заспівати разом із дівчиною, на що він із радістю погодився. У співака та Лії вийшов дуже ліричний дует.

Також вперше в ефірі "Голосу країни-12" донька Меладзе розповіла, де перебуває зараз. Виявилося, що під час війни в Україні дівчина виїхала до США, де продовжує підтримувати Україну.

Нагадаємо, що перед Лією заспівав харизматичний рокер з Херсону, який присвятив свій виступ тим, кому довелося залишитися в окупованому місті.

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