Донька Костянтина Меладзе відповіла, чому тато її не продюсує

Лія хоче стати співачкою.

Донька композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія – стала учасницею 12 сезону головного вокального шоу "Голос країни".

Відомий тато підтримав рішення перспективної артистки та сказав, аби вона на шоу була сама собою. Втім, якихось секретів шоубізнесу Костянтин не розповідав своїй доньці. Під час презентації проєкту журналісти сайту ТСН.ua поспілкувалися з Лією та дізналися, чому ж відомий тато її не продюсує.

Як говорить дівчина, вона хоче спробувати досягти успіху без допомоги відомого тата.

Лія Меладзе / пресслужба каналу "1+1"

"Тато дуже вірить в мої сили. Йому не потрібно пропонувати мені свою допомогу. Я можу прориватися, битися, самостійно виборювати своє щастя. Я хочу спробувати досягти успіху самостійно", - поділилася Лія.

Втім, Костянтин в разі потреби таки допоможе своїй доньці. Якщо Лії знадобиться допомога, то тато не відмовить їй.

"Якщо в мене не вийде, я не дуже горда. Я можу попросити його про допомогу. У мене з цим проблем немає. Я хочу співати. Це моя найголовніша мета. Я хочу насолоджуватися життям", - додала Лія.

Не пропустіть, вже цієї неділі, 23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 – прем’єра вокального шоу "Голос країни-12".

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