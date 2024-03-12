Донька Костянтина Меладзе замилувала рідкісним фото з 48-річною мамою-красунею

Донька композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія – поділилася рідкісним фото зі своєю мамою-красунею.

Знімок, на якому зображена рідна людина, Лія опублікувала у своєму Instagram. Кадр був зроблений, коли 48-річна Яна Сумм прогулювалася з донькою та завітала до кав'ярні. Лія сфотографувала маму, коли та задумливо вдивлялася в далечінь.

Окрім того, донька Меладзе закликала підписників долучитися до флешмобу. Лія запропонувала користувачам опублікувати у фотоблогу знімки з їхніми мамами. Також Лія закликала висловлювати любов до рідних людей і бути їм вдячними.

Яна Сумм / Фото: instagram.com/meladzeliya

"Це моя мама. Я прошу людей, які люблять свою маму, приєднатися до флешмобу і опублікувати фотографію жінки, яка створила вас. Лише одне фото вашої мами! Любімо наших мам і будьмо їм вдячні", - закликала Лія.

Зазначимо, після початку повномасштабної війни донька Костянтина Меладзе оселилася за кордоном. Ймовірно, разом із нею і перебуваю мама Яна Сумм. Дівчина уникає публічності та не розповідає, що відбувається в її житті.

Нагадаємо, Костянтин Меладзе та Яна Сумм прожили у шлюбі 19 років. Вони мають трьох спільних дітей – доньок Лію та Алісу і сина Валерія.

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