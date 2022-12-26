Донька Костянтина Меладзе замилувала рідкісними кадрами із 46-річною мамою

Лія показала, як вони провели час у Латвії.

Донька відомого композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія – поділилася сімейним контентом.

Зокрема, в Instagram-stories дівчина опублікувала рідкісні знімки з мамою, 46-річною Яною Сумм. Фото були зроблені у Латвії на тлі Балтійського моря. На світлинах Лія з мамою обіймалися, дуркували та показували руками сердечко.

Яна Сумм та Лія Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

Загалом, саме у Латвії Яна з донькою зустріли Різдво, а компанію їм склала подруга Лії.

Яна Сумм та Лія Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

Зазначимо, молодша донька Костянтина Меладзе уникає публічності. Дівчина рідко публікує світлини у фотоблогу та майже нічого там не розповідає про себе та свою родину.

Нагадаємо, Яна Сумм та Костянтин Меладзе прожили у шлюбі 19 років. Разом вони виховують трьох дітей – доньок Лію та Алісу та сина Валерія.

Нині продюсер живе у шлюбі зі співачкою Вірою Брежнєвою. Однак ще від літа ширяться чутки, що у пари не все гаразд у стосунках. Подейкують, що розкол між подружжям стався через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала країна-агресорка Росія.

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