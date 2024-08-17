Донька Кузьми Скрябіна показала фото батька з молодості і розчулила зверненням до нього

Артистові мало б виповнитися 56 років.

Сьогодні, 17 серпня, легендарний український співак Кузьма Скрябін, справжнє ім'я якого Андрій Кузьменко, міг би святкувати день народження. Артистові мало б виповнитися 56 років.

У пам'ятну дату донька музиканта – Барбара – присвятила йому допис у фотоблогу. Дівчина вшанувала пам'ять батька. Зокрема, вона опублікувала фото Кузьми Скрябіна. На знімку ще молодий співак тримав на руках свою маленьку донечку.

Також Барбара розчулила зверненням до тата. Донька Кузьми Скрябіна привітала його з днем народження. Допис вона доповнила смайликом у вигляді розколотого надвоє серця.

"З днем народження, найкращий тату", - звернулася до покійного батька Барбара.

Кузьма Скрябін з маленькою донькою / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Зазначимо, Кузьма Скрябін трагічно пішов з життя 2 лютого 2015 року. Артист потрапив у жахливу ДТП, коли з Кривого Рогу повертався додому. Від отриманих травм музикант помер. Поховали Кузьму Скрябіна в родинному склепі в селищі Брюховичі.

Нагадаємо, нещодавно були роковини смерті музиканта Миколи Мозгового. Донька артиста – продюсерка Олена Мозгова – вшанувала пам'ять батька та довела до сліз зверненням до нього.

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