Донька Кузьми Скрябіна розповіла про те, як дізналася про смерть батька

27 лютого на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем'єра ток-шоу "Говорить вся країна".

Днями у Києві відбулися знімання перших епізодів, де в форматі журналістського розслідування розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

Сьогодні до студії "Сніданку з 1+1" завітав ведучий проєкту Олексій Суханов, який на своєму YouTube-каналі "Говорить Суханов" представив фільм-інтерв'ю до роковин загибелі лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.

Телеведучий зміг ексклюзивно поспілкуватися з головними жінками в житті музиканта: мамою, дружиною та донькою.

"Я не був знайомий з Кузьмою, але вирішив зняти про нього фільм, адже він – символ України, і ми маємо берегти такі символ. В сучасному світі таких легендарних постатей дуже мало, і на жаль, нове покоління часто вже не знає, наприклад, хто такий Богдан Сильвестрович Ступка. Зараз, коли ми переживаємо таку страшну трагедію як повномасштабна війна, такі люди повинні бути нашими орієнтирами. Кузьма - це людина, яка не визнавала меж та "статусів". Андрій поважав щирість", - говорить Олексій Суханов.

Під час розмови з матір'ю Кузьми Ольгою Михайлівною Суханов дізнався подробиці життя музиканта. В випуску з'явилася донька Андрія Кузьменка Барбара, яка розповіла, як саме дізналася про смерть батька. Суханов поділився, що мама Кузьми дуже допомогла знімальній групі, зокрема з інтерв'ю доньки Кузьми Барбарою.

Мама Кузьми Скрябіна та Олексій Суханов

"Я розумію, як це було важко, адже вони переживали весь цей біль знову. Нам треба було показати Андрія з різних боків і у різних ролях, як батька, чоловіка та сина. В той момент, коли вони поверталися у спогади про день загибелі Кузьми, я відчував, які вони мужні, сильні. Їхня біль не вщухла, і я вважаю, що вона нікуди не подінеться, адже коли ти кохаєш людину, то вона завжди поряд з тобою. Ніхто не чіпає речей Андрія в його кімнатах. Коли ти заходиш до будинку, в якому жив Кузьма, йдеш до студії де створювалися скрябінські сенси, ти відчуваєш, ніби зайшов до святині. В його студії залишилося все так, як і було”, - каже Суханов.

Донька Кузьми Скрябіна та Олексій Суханов

Дружина Кузьми Скрябіна та Олексій Суханов

Вперше на загал мама Кузьми Ольга Михайлівна приготувала улюблену страву музиканта – голубці за особливою рецептурою.

"Я з дитинства мріяв стати диктором, але за освітою я кухар шостого розряду, - каже Суханов. Рецептура улюблених голубців Кузьми вкрай унікальна. Ольга Михайлівна ніколи не готувала ці голубці на загал. Вважаю, що країна повинна знати, якою була улюблена страва такої легенди, бо це як його пісні – скарб".

Повне інтерв’ю з жінками Кузьми Скрябіна дивіться за посиланнями – перша частина, друга частина.

Нагадаємо, раніше ми писали про одні з найпопулярніших композицій Кузьми Скрябіна. Треки музиканта завжди відрізнялися гостросоціальними, влучними та пророчими текстами.

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