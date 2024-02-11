Донька Кузьми Скрябіна розповіла, які подарунки отримувала від тата і про який бізнес він мріяв

Донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко поділилася, які подарунки для неї робив тато за свого життя.

За словами Барбари, її найрідніша людина завжди дарувала те, що вона дійсно хотіла й чим захоплювалася. Одним із сюрпризів були парфуми. Але після загибелі тата дівчина зберігає їх як пам'ять і не користується ними.

"Колекції конструкторів лего, свого часу я дуже цим захоплювалася. А ще у мене є парфуми, які він мені колись подарував. Я відкрила флакон, але не користуюся ним – зберігаю як пам'ять. Він купував мені багато чого без мене, сам, і завжди вгадував – і за вподобаннями, і за розміром", – розповіла Барбара в інтерв'ю oboz.ua.

Кузьма Скрябін з донькою

Донька Скрябіна зізнається, що ще за життя її тато хотів відкрити бізнес, який збирав би всіх його прихильників в одному місці. Так, родині Барбари частково вдалося втілити цей задум, адже вони відкрили відому кав'ярню-пекарню у Києві, де дійсно час від часу збираються поціновувачі творчості Кузьми Скрябіна:

"Сюди приходять люди, які живуть поряд, і ті, хто проходить повз та заглядає, бо цікаво. Але й прихильники тата теж часто відвідують заклад – нас дуже це тішить", – додала Барбара.

Нагадаємо, нещодавно Барбара Кузьменко вперше поділилася подробицями хвороби, яка мучила її ще з дитинства, і розповіла, як боролася з нею.

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