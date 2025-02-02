Донька Кузьми "Скрябіна" у 10-ту річницю його смерті показалася на могилі батька

Цього дня, 2 лютого, десять років тому Україну сколихнула новина про жахливу загибель музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Йому було 46 років.

У трагічний день Кузьма повертався з Кривого Рогу, де відіграв концерт, до столиці. І на дорозі автомобіль, за кермом якого перебував зірка, зіштовхнувся з молоковозом. На жаль, співак загинув одразу на місці ДТП.

За свого життя Андрій не боявся висловлювати свою думку та завжди відстоював інтереси України. Більшість пригадує його, як яскраву, харизматичну та прямолінійну особистість із неабияким почуттям гумору та самоіронією. Тому з нагоди 10-ї річниці смерті артиста у Мережі чимало українців пригадують особливі моменти з ним і діляться спогадами, архівними фото та відео.

Не могла не вшанувати пам'ять Кузьми також і його донька Барбара Кузьменко. Дівчина у фотоблогу показала кадр з місця, де похоронений Кузьма Скрябін. Зокрема, на світлині видніється монумент з фото покійного музиканта, поблизу якого стоять квіти та лежать прапори.

Могила Кузьми Скрябіна / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Барбара зізналася, що дотепер її біль від втрати найближчої людини не вщухає: "10 років. А біль не стане менше ніколи".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть заслуженого артиста України Станіслава Колокольнікова. Вже оприлюднили дату прощання з актором.

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