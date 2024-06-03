Донька Кузьми Скрябіна замилувала рідкісним фото з чоловіком і розповіла про важливу подію в сім'ї

Донька Кузьми Скрябіна - Барбара Кузьменко – поділилася важливою подією, яка нещодавно сталася в її сім'ї.

Барбара поділилася, що стала хрещеною мамою. Обряд хрещення відбувся в Києві у Володимирському соборі. Барбара хрестила хлопчика, якого звуть Тарасом. Зокрема, дівчина стала хрещеною мамою вже вдруге.

Барбара Кузьменко стала хрещеною мамою / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

"А в мене ще один хрещеник - малюк Тарас", - поділилася Кузьменко.

На обряд хрещення також прийшов чоловіки Барбари – Віктор, аби підтримати у важливий момент. Зокрема, дівчина сфотографувалася з ним на тлі собору та опублікувала в Instagram їхнє рідкісне фото.

Барбара Кузьменко з чоловіком / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Зазначимо, Барбара Кузьменко вийшла заміж 20 грудня 2019 року. Обранцем дівчини став її однокурсник Віктор Тур. Своїх дітей подружжя наразі немає.

Нагадаємо, нещодавно ведуча ТСН Наталя Островська похрестила донечку. Також знаменитість вперше показала обличчя шестимісячної дівчинки.

Читайте також: