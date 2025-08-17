Донька Кузьми Скрябіна показала фото з батьком і зворушливо вшанувала його пам'ять

Кузьма Скрябін / © moemisto.ua

Реклама

Цього дня, 17 серпня, лідер гурту "Скрябін", музикант Андрій Кузьменко, мав би святкувати день народження. Артистові б виповнилося 57 років.

Донька музиканта – Барбара Кузьменко – з нагоди особливої дати вшанувала пам'ять рідної людини. У своєму Instagram дівчина опублікувала архівне фото з татом, де вона зображена ще зовсім маленькою. Вони тоді позували для сторінок журналу Viva!.

Також Барбара зворушливо звернулася до тата та розчулила привітанням з днем народження: "З днем народження, найкращий тату".

Реклама

Кузьма Скрябін із донькою / © instagram.com/kuzmenko_barbara

До речі, 14 серпня Барбара влаштовувала в Києві вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. Дівчина організовувала для його прихильників концерт, де лунали хіти батька.

Зазначимо, життя Андрія Кузьменка обірвалося 2 лютого 2015 року. Артист загинув у моторошній ДТП у селі Лозуватка, що в Дніпропетровській області. Авто, в якому їхав Скрябін, врізалося в молоковоз. Від отриманих травм музикант загинув на місці. Поховали Андрія Кузьменка в селищі Брюховичі, що у Львівській області.

Нагадаємо, нещодавно помер австралійський актор Трістан Роджерс, який грав у серіалі "Головний госпіталь". Вже відома причина смерті артиста.