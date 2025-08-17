- Дата публікації
Донька Кузьми Скрябіна показала фото з батьком і зворушливо вшанувала його пам'ять
Кузьмі Скрябіну мало б виповнитися 57 років. Донька музиканта вшанувала його пам’ять з нагоди особливої дати.
Цього дня, 17 серпня, лідер гурту "Скрябін", музикант Андрій Кузьменко, мав би святкувати день народження. Артистові б виповнилося 57 років.
Донька музиканта – Барбара Кузьменко – з нагоди особливої дати вшанувала пам'ять рідної людини. У своєму Instagram дівчина опублікувала архівне фото з татом, де вона зображена ще зовсім маленькою. Вони тоді позували для сторінок журналу Viva!.
Також Барбара зворушливо звернулася до тата та розчулила привітанням з днем народження: "З днем народження, найкращий тату".
До речі, 14 серпня Барбара влаштовувала в Києві вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. Дівчина організовувала для його прихильників концерт, де лунали хіти батька.
Зазначимо, життя Андрія Кузьменка обірвалося 2 лютого 2015 року. Артист загинув у моторошній ДТП у селі Лозуватка, що в Дніпропетровській області. Авто, в якому їхав Скрябін, врізалося в молоковоз. Від отриманих травм музикант загинув на місці. Поховали Андрія Кузьменка в селищі Брюховичі, що у Львівській області.
