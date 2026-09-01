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Донька Кузьми Скрябіна повідомила про "приліт" по її будинку в Києві та показала наслідки
Будинок Барбари Кузьменко постраждав під час обстрілу Києва 1 вересня. Вона розкрила, в якому зараз стані перебуває.
Донька покійного лідера гурту «Скрябін», музиканта Андрія Кузьменка — Барбара — повідомила про ворожий приліт по її будинку в Києві.
Вранці 1 вересня російські окупанти в черговий раз атакували столицю. На жаль, не минулось без наслідків. Під час атаки ворожих безпілотників на Київ сталося загорання декількох поверхів в одній із багатоповерхівок, що розташована в Подільському районі.
Як виявилося, в цьому будинку мешкає донька Кузьм Скрябіна. Барбара вийшла на зв’язок в Instagram-stories та повідомила про «приліт». З самою дівчиною та її родиною фізично все гаразд. Проте Барбара говорить, що моральний стан зовсім жахливий, що навіть довелося пити заспокійливі.
«Приліт в мій будинок в інший під’їзд. Фізично з нами все ок. Морального — без слів…», — поділилась Барбара.
Зазначимо, країна-агресорка Росія вже декілька днів поспіль тероризує столицю. Майже щоденно РФ обстрілює Київ та область безпілотниками та ракетами різних типів. На жаль, влучань не вдається уникнути. Нещодавно ж у силі Мила Бучанського районі взагалі сталась трагедія. Відбулось влучання в місце зберігання боєприпасів із подальшою детонацією. Тоді постраждав будинок лідера гурту O.Torvald Жені Галича. Музикант вже показав своє понівечене житло.