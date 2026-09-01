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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Донька Кузьми Скрябіна повідомила про "приліт" по її будинку в Києві та показала наслідки

Будинок Барбари Кузьменко постраждав під час обстрілу Києва 1 вересня. Вона розкрила, в якому зараз стані перебуває.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Барбара Кузьменко

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Донька покійного лідера гурту «Скрябін», музиканта Андрія Кузьменка — Барбара — повідомила про ворожий приліт по її будинку в Києві.

Вранці 1 вересня російські окупанти в черговий раз атакували столицю. На жаль, не минулось без наслідків. Під час атаки ворожих безпілотників на Київ сталося загорання декількох поверхів в одній із багатоповерхівок, що розташована в Подільському районі.

Як виявилося, в цьому будинку мешкає донька Кузьм Скрябіна. Барбара вийшла на зв’язок в Instagram-stories та повідомила про «приліт». З самою дівчиною та її родиною фізично все гаразд. Проте Барбара говорить, що моральний стан зовсім жахливий, що навіть довелося пити заспокійливі.

«Приліт в мій будинок в інший під’їзд. Фізично з нами все ок. Морального — без слів…», — поділилась Барбара.

Будинок, в якому живе донька Кузьми Скрябіна / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Будинок, в якому живе донька Кузьми Скрябіна / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Зазначимо, країна-агресорка Росія вже декілька днів поспіль тероризує столицю. Майже щоденно РФ обстрілює Київ та область безпілотниками та ракетами різних типів. На жаль, влучань не вдається уникнути. Нещодавно ж у силі Мила Бучанського районі взагалі сталась трагедія. Відбулось влучання в місце зберігання боєприпасів із подальшою детонацією. Тоді постраждав будинок лідера гурту O.Torvald Жені Галича. Музикант вже показав своє понівечене житло.

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