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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
528
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1 хв

Донька Кузьми Скрябіна відкрила власний бізнес у центрі Києва: "Наважитися було складно"

Барбара відкрила клініку й зізналася, кого б із зірок хотіла ще побачити у себе.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Барбара Кузьменко

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Донька легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна — Барбара — відкрила власний бізнес у центрі Києва.

Після закінчення медичного університету вона започаткувала клініку естетичної косметології та дерматології. Барбара зізнається, що реалізувати задум під час повномасштабної війни було непросто, однак вона все ж втілила свою мрію.

«Наважитися було дуже складно, бо живемо у дуже непростий час. Клініка — це не лише про красу та медицину, а й велику відповідальність. Тому у воєнні реалії було важко зробити перший крок. Тим паче ремонт у блекаут, обстріли — все це додавало переживань», — поділилася Барбара в коментарі «Люкс ФМ».

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Попри всі труднощі, клініка вже працює та приймає перших пацієнтів. Також донька Кузьми розповіла, що підтримує теплі стосунки з деякими друзями свого батька зі світу українського шоубізнесу. Водночас вона зізналася, кого особливо хотіла б побачити серед відвідувачів своєї клініки.

«Тато спілкувався з великою кількістю артистів. З деякими я дійсно в хороших, теплих стосунках. Щодо Наталі Могилевської, то я була би рада, якби вона прийшла в клініку», — зазначила Барбара.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Олена-Христина Лебідь розповіла про свої доходи під час війни та як влаштований її бюджет з чоловіком Павлом Розенком.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
528
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