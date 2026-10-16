Донька Кузьми Скрябіна змінила свою зовнішність: яку пластичну операцію зробила 29-річна Барбара

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

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Донька покійного лідера гурту «Скрябін», музиканта Андрія Кузьменка вперше розкрила подробиці нещодавньої пластичної операції та як минає реабілітацію.

У своєму фотоблогу 29-річна косметологиня Барбара Кузьменко розповіла, що декілька на початку жовтня змінила форму носу завдяки риносептопластиці. Вона показала свої фото у період відновлення. Судячи з фото Барбари, декілька етапів вже позаду.

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Так, спершу донька легендарного музиканта після пластики ходила зі спеціальними тейпами та лейкопластирами у зоні носу, а тепер залишилися лише непомітна зовнішня фіксація і спеціальні невеликі вставки-вкладиші у ніздрі, які допомагають зберігати їх симетрію.

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Барбара раніше ділилася, що після операції певний час вона проходила курс крапельниць. Та вже зараз стало відомо, що косметологиня завершила його. До того ж поступово вона відновлює догляд за обличчям.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Однак реабілітація не минула без непередбачуваних ситуацій. На 13-й день після операції дівчині довелося терміново наздоганяти свого собаку Мішу, який вибіг із будинку. Через фізичне навантаження Барбарі стало зле. Та, на щастя, зараз усе добре.

«Міша вирішив, що мені вже краще, на крапельниці перестала їздити, тому вирішив вискочити з будинку і бігти по приватному сектору від нас з мамою. Я нагадаю, що це 13-й день після риносептопластики й ще в процесі реабілітації. Поки бігла, запаморочилося в голові й з носа пішла кров. Але Міша дома, і це головне», — написала Барбара.

Сториз Барбари Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Нагадаємо, нещодавно співачка Міла Нітіч після схуднення на 12 кг на ін'єкціях шокувала наслідками для здоров'я.

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