Донька Ліни Костенко розповіла про стан мами напередодні 95-річчя і де вона зараз

19 березня легенда сучасності Ліна Костенко святкуватиме ювілей. Напередодні у столичному Будинку кіно пройшла презентація нового видання роману "Берестечко".

На зустрічі з читачами була присутня донька поетеси, професорка Римського університету Оксана Пахльовська. Перед виступом у коментарі для ТСН.ua вона зізналася, що Ліна Василівна, на жаль, не буде присутня на вечорі, хоча і дуже рада, що такі зустрічі з читачами відбуваються, навіть без її участі.

На презентації книги Ліни Костенко

"З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві", - відповіла ТСН.ua Оксана Єжи-Янівна.

Вже на самій презентації донька Ліни Костенко пригадала, які сенси її мама вкладала в легендарний роман, який вона писала протягом майже трьох десятиліть, а також деякі щемливі моменти з дитинства.

Донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська

У Києві презентували нову книгу Ліни Костенко: її донька розповіла подробиці життя поетеси

"Пам'ятаю, мама відправила мене до магазину купити кефіру. Він коштував 28 копійок. Я його купила, але, повертаючись додому, бігла і розбила… Звісно, я вибачилася. Але мене дуже вразило, як мама на мене тоді дивилася зі сльозами на очах. "Невже так шкода того кефіру?", - думала я. Я тільки не знала, що то були останні 28 копійок вдома, з бабусиної пенсії. Абсолютно нічого більше не було. Як в ті часи можна жити? А як можна було жити інакше?! Тому що, якщо людина має гідність, якщо людина має почуття свободи - все, вона не може мати жодного компромісу з системою", - розповіла на зустрічі донька Ліни Костенко.

На зустрічі також була присутня відома лікарка і виконавиця пісень на слова Ліни Костенко Ольга Богомолець. У фіналі презентації вона заспівала композицію "Пробачте, осінь, я вас не впущу", а також зізналася, що відеоряд для цієї пісні створила художниця Ольга Навроцька за допомогою штучного інтелекту. "Ми всі живемо в епоху Ліни Костенко, а також штучного інтелекту. Тому я спробувала їх поєднати", - сказала перед виступом Ольга Богомолець.

На презентації книги Ліни Костенко

За словами видавця Івана Малковича, нова книга Ліни Костенко з ілюстраціями Владислава Єрка приголомшить читачів своєю актуальністю, хоча робота над самим романом почалася у 60-ті роки минулого сторіччя. "Ти читаєш і думаєш: "Це ніби Богом диктовано, і так точно ці слова лягають одне з одним, такі смисли в них, що це просто так не напишеш", - сказав на презентації Іван Антонович. Нагадаємо, роман "Берестечко" присвячений трагічній події в історії України, а саме поразці війська Богдана Хмельницького під Берестечком.

До слова, сьогодні і завтра в Україні заплановано багато подій, присвячених ювілею легендарної поетеси. Так, у Львові 18 березня відбудеться поетичний вечір, в якому візьмуть участь Олексій Суханов, Сергій Калантай, Андрій Ісаєнко, Лариса Руснак і інші відомі артисти.

Нагадаємо, нещодавно відомий артист Назар Задніпровський також розповів про стан своєї мами.

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