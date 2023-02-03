Донька Мадонни Лурдес Леон осоромилася – її не пустили на модний захід

З донькою попзірки Мадонни, 26-річною моделлю Лурдес Леон стався неприємний інцидент у Нью-Йорку.

Дівчина приїхала на шоу Marc Jacobs, втім, охорона, яка стояла на вході, її не пропустила на захід. А вся справа в тому, що Лурдес запізнилася і двері вже були заченені. І поки донька Мадонни разом з другом стояла на вході і намагалася вмовити охоронців, папараці, які чатували біля входу, стали на її бік.

Вони навіть почали скандувати "впустіть її!". Втім, охорона була невблаганна. До речі, ті ж журналісти запитали у охоронців, чи знають вони, чия Лурдес донька. Цікаво, що сама модель не стала лякати вартових своїми родинними зв'язками. Дівчина спокійно чекала, поки її пустять, проте цього так і не сталося.

Зазначимо, що на показ Лурдес Леон прийшла одягнена в речі Marc Jacobs – джинсовій сукні, джинсовій куртці, яку доповнила джинсовою сумочкою.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, не так давно 26-річна донька Мадонни Лурдес Леон показала, у якому вбранні гуляла з подругою. Щоправда, сукня Лурдес більше нагадувала вбрання з магазину для дорослих.

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