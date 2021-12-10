Донька Мадонни у еротичному вбранні шокувала фотосетом: наче порноакторка

Схоже, дівчина йде стопами своєї зіркової мами.

Донька епатажної попзірки Мадонни Лурдес спантеличила шанувальників новою фотосесією.

25-річна модель взяла участь у зніманнях для глянцю Paper, під час яких постала у доволі сміливому образі. Так, на сторінках журналу Лола, як її називають близькі, позує майже оголеною – у латексному верху від бікіні, яе засвітило бюстдівчини, мініспідниці.

Також під час фотосету Лурдес приміряла блакитну мінісукню та рожеву кофтинку.

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Окрім того дівчина у відвертих позах розмістилася на машині та ліжку.

Схоже, Мадонна, яка свого часу наробила немало галасу у шоубізнесу, підтримує доньку в її творчості.

Ба більше, 63-річна Медж разом з донькою також з'явилася у фотосесії – зіркова мама позувала у мереживному корсеті та колготах в сіточку. "Ми – банда! Моя найкраща половина" – підписала фото з донькою знаменитість.

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