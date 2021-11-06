Донька Малахова розповіла про покійного режисера та про те, чому він не приїхав на її весілля

Даша Малахова поділилася, яким був її відомий батько.

Донька легендарного українського режисера, худкерівника Театру на Подолі Віталія Малахова – Даша Малахова – поділилася спогадами про покійного батька.

На сторінці в Facebook акторка розмістила декілька чорно-білих кадрів з рідною людиною та розповіла, яким він був. Так, телеведуча поділилася, що Віталій Юхимович мав унікальну якість – він був відкритий для усіх людей. За її словами, кожен міг отримати від Малахова пораду, подарунки, попросити роль або поплакати на його плечі.

Віталій Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

"Тато міг забути як звуть його онуків, (коли хизуючись їх наявністю представляв їх) він дуже рідко дарував мені подарунки і найчастіше в день мого народження міг забути мене привітати. Хоча так було не завжди і коли ще була жива мама він дуже рано-вранці тихенько йшов на Житній ринок і на наші з мамою подушки лягали букети квітів. Він не приїхав до мене на весілля (хоча на перших двох він був мигцем) оскільки, попри те, що він режисер – дуже не любив натовп. Глядачів терпів. Як і акторів. Поганих. Гарних любив. І любив збори трупи (напевно, не так багато поганих акторів у нього)" – пригадала Даша.

Віталій Малахов з донькою та онуком / facebook.com/dasha.malakhova

Також Даша додала, що лише з нею тато міг поговорити щиро. Також, за її словами, Віталій Юхимович не любив, коли люди висловлювали йому своє визнання.

"Або, не дай Боже, пафосно описували його гарними прикметниками, як під постом про його смерть - виходячи з кімнати він повертав голову до мого вуха і говорив: "Господи, коли це вже закінчиться". А тепер виявляється, що все лише починається. Я вже навіть у голові пожартувала, що добре, що він пішов, бо для нього це було б нестерпно. Він не хотів нікого образити і виконував прохання людей, але потім дзвонив і казав, що вони просто викручують йому руки, і він про це знає. Але маю їм допомогти. Тому що сам ніколи нічого не просив і думав, що людина лише в найжахливішій життєвій ситуації може просити", – додала вона.

Віталій Малахов з донькою / facebook.com/dasha.malakhova

Малаховарозповіла, що вона одягала батька, зачісувала, робила йому перев'язки та працювала у нього водієм. Акторка зазначила, що любила віддавати йому себе, любила доглядати його і втрата в її сім'ї "не підлягає виправленню". Згодом знаменитість планує втілити плани, які вона обговорювала з режисером.

"Мине час, я зроблю все, про що ми говорили в наших тисячних обговореннях, театральний хаб, зроблю доступною для режисерів та акторів його величезну бібліотеку, закінчимо розпочаті спектаклі… Але ніколи більше він не телефонуватиме мені за автодозвоном 17 разів поспіль, щоб запитати де лікують ДЦП у дітей, оскільки в таксі водій згадав, що у його дитини ДЦП, а я всіх знаю і всім також допомагаю (за його версією). Потім скаже "не думай про це", якщо відчує, що я в запарі, знаючи, що я вже не можу не думати. Йому все було важливо і абсолютно неважливо одночасно, він був вкрай сконцентрований і розсіяний одночасно, він шалено любив життя і втомлювався від нього, але інакше він не міг. Бо цього вимагали люди. А відмовляти людям він не вмів", – додала донька режисера.

Віталій Малахов з донькою / facebook.com/dasha.malakhova

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