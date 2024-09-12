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Донька "мами" Вєрки Сердючки вперше показала обличчя 4-місячної доньки та її таїнство хрещення

Донька "мами" Вєрки Сердючки вперше показала обличчя 4-місячної доньки та її таїнство хрещення

Інна Білоконь з донькою Яною та чоловіком

Яна також розкрила ім'я дівчинки.

Донька української акторки Інни Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, вперше показала свою донечку.

Так, днями в Instagram Яна розповіла про хрещення 4-місячної доньки, яку вона з коханим назвала Веронікою. Ба більше, донька акторки вперше перервала інтригу й повністю показала первістка. На зображеннях маленька Вероніка позує у церкві з мамою.

"05.09.2024 – найбажаніше свято Хрещення нашої донечки. Дякую рідним та друзям, що розділили це свято разом з нами", - написала Яна.

Донька та онука Інни Бєлоконь / © instagram.com/makohonyana_
Донька та онука Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_
Донька та онука Інни Бєлоконь / © instagram.com/makohonyana_
Донька та онука Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Після таїнства хрещення вся родина зібралася разом, щоб відсвяткувати особливий день. Так, Яна показала великий рожевий торт з іменем донечки та подарунки у вигляді плюшевого ведмедика та безлічі кульок. А також на рідкісному фото попозувала з чоловіком.

Хрещення онуки Інни Бєлоконь / © instagram.com/makohonyana_
Хрещення онуки Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_
Хрещення онуки Інни Бєлоконь / © instagram.com/makohonyana_
Хрещення онуки Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_
Хрещення онуки Інни Бєлоконь / © instagram.com/makohonyana_
Хрещення онуки Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Теплими вітальними словами доньку знаменитості також засипали її підписники:

  • Вітаю маленьку Веронічку. Це один з важливих перших кроків у житті
  • Яка красуня. Нехай росте здоровою і щасливою
  • Яка гарнюня. Щасливої долі малечі!

Нагадаємо, донька акторки Інни Білоконь вперше стала мамою у квітні цього року. А незабаром Яна повністю показала свого чоловіка й рідкісне фото з їхнього весілля, яке відбулося в листопаді минулого року.

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