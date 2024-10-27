Донька "мами" Вєрки Сердючки повністю показала свого чоловіка і привітала його з важливим святом

Донька української акторки Інни Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, повідомила про важливе свято в її родині.

У своєму Instagram Яна поділилася, що вони з коханим святкують першу річницю шлюбу. Так, рівно рік тому, а саме 27 жовтня, закохані офіційно сказали одне одному так. Тож, у своєму Instagram донька Білоконь ніжно привітала обранця з їхнім особливим святом.

Весілля доньки Інни Білоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Яна адресувала коханому теплі слова, зазначивши, що кохає його безмежно та вони єдині є одне в одного. Окрім того, дівчина опублікувала кадри з їхнього весілля. Донька Білоконь показала свій перший танець з чоловіком. На кадрах можна чудово розгледіти обранця Яни, якого раніше вона ретельно приховувала.

"Рівно рік тому, 27.10.23, ми одружилися! Безмежно кохаю! Ми є одне в одного!" – звернулася до чоловіка Яна.

Весілля доньки Інни Білоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Зазначимо, донька Інни Білоконь вийшла заміж 27 жовтня минулого року. Вже у квітні цього року Яна вперше стала мамою, народивши дівчинку Вероніку.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова святкувала річницю шлюбу. Артистка з нагоди важливої дати показувала, яким було її весілля з концертним директором Олексієм Бондарем.

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