Донька "мами" Вєрки Сердючки замилувала новими фото з весілля і розсекретила, коли вийшла заміж

Яна показала раніше не бачені фото зі свого свята.

Донька української акторки Інни Бєлоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, потішила новими фото з весілля.

У своєму Instagram Яна показала, яким було її свято. Зокрема, донька Бєлоконь опублікувала раніше не бачені фото з весілля. На знімках Яна показалася у розкішній весільній сукні з довгою фатою.

Донька Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Також дівчина опублікувала нові фото з своїм чоловіком. Щоправда, коханого Яна не квапиться розсекречувати, тож приховала його обличчя.

Донька Інни Бєлоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/makohonyana_

Окрім того, донька Бєлоконь розсекретила, коли ж насправді вийшла заміж. Виявилося, що Яна офіційно стала дружиною 8 листопада.

"Так швидко летить час, ось ми вже місяць як чоловік та дружина", - підписала знімки Яна.

Донька Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Зазначимо, Інна Бєлоконь в листопаді оголосила, що її донька вийшла заміж. Акторка тоді опублікувала декілька весільних фото, щоправда, не стала вдаватися у подробиці.

Нагадаємо, раніше відома українська співачка Lama пригадала, як вийшла заміж у 18 років. Ранній шлюб артистки протривав усього рік.

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