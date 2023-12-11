Донька "мами" Вєрки Сердючки замилувала новими фото з весілля і розсекретила, коли вийшла заміж

Яна показала раніше не бачені фото зі свого свята.
Донька української акторки Інни Бєлоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, потішила новими фото з весілля.
У своєму Instagram Яна показала, яким було її свято. Зокрема, донька Бєлоконь опублікувала раніше не бачені фото з весілля. На знімках Яна показалася у розкішній весільній сукні з довгою фатою.
Також дівчина опублікувала нові фото з своїм чоловіком. Щоправда, коханого Яна не квапиться розсекречувати, тож приховала його обличчя.
Окрім того, донька Бєлоконь розсекретила, коли ж насправді вийшла заміж. Виявилося, що Яна офіційно стала дружиною 8 листопада.
"Так швидко летить час, ось ми вже місяць як чоловік та дружина", - підписала знімки Яна.
Зазначимо, Інна Бєлоконь в листопаді оголосила, що її донька вийшла заміж. Акторка тоді опублікувала декілька весільних фото, щоправда, не стала вдаватися у подробиці.
Нагадаємо, раніше відома українська співачка Lama пригадала, як вийшла заміж у 18 років. Ранній шлюб артистки протривав усього рік.
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