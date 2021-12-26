Донька Марії Єфросиніної після року навчання у Канаді повернулася до України

Зіркова мама пояснила, чому Нана не захотіла продовжувати навчання.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла, що її донька Нана після року навчання у Канаді повернулася до України, йдеться у "Світському житті".

За словами зіркової мами, дівчина закінчила екстерном обидва півріччя. Стимулом до цього стала відстань від рідних та самостійне життя.

Маша Єфросиніна з донькою / instagram.com/mashaefrosinina

" Так сталося, що вона потрапила у доросле життя за кордон, до Канади, саме у розпал пандемії. Вона не бачила ані країни, ані вулиць, вона не бачила нічого. Вона мешкала у резиденції і усвідомлення того, що вона живе за 10 тисяч кілометрів від нас, навіть якщо у неї заболить живіт, їй нема куди йти, щось там у неї перегорнуло. Вона приймає рішення, що ні, вона хоче бути ближче до нас і ставить нас перед фактом, що 12 клас коледжу вона здасть за один семестр і здала", - розповіла Єфросиніна.

Окрім того Марія поділилася, до якого вишу Нана буде вступати. Ведуча поділилася, що це точно буде не США і не Канада.

"Це будуть європейські країни. Різні. Ми обрали п'ятірку університетів від найвищого ґатунку, де треба буде нирки продавати, до трохи меншого. Від Лондону до Австрії. Та я побоююся тих лондонів, тих мажорських закладів, я до таких, більш демократичних схиляюся. Нана йтиме на комунікації, на соціологію, і навіть декілька разів я чула слово політологія", - розповіла про найближчі плани зіркова мама.

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