ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
674
Час на прочитання
1 хв

Донька Майкла Джексона розійшлася з нареченим через пів року після заручин

Зірка пояснила причину своїх нещодавніх сліз на фото папараці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Періс Джексон і Джастін Лонг

Періс Джексон і Джастін Лонг / © instagram.com/parisjackson

Молодша донька попкороля Майкла Джексона від дружини Деббі Роу – акторка, модель і співачка Періс – скасувала заручини з музичним продюсером Джастіном Лонгом.

Про це 27-річна зірка повідомила у своєму блозі в X (колишній Twitter) після хвилі чуток у Мережі. Зокрема, напередодні папараці зазнімкували її в Малібу — на фото Періс мала дуже пригнічений вигляд і йшла вулицями зі сльозами на очах. Деякі користувачі соцмереж почали одразу припускати, що співачка знову зірвалася після п’яти років тверезості від наркотичних речовин. Однак Періс одразу дала відсіч пліткам різкою заявою.

"Це сльози після розриву. Ви знову, бл*ха, вигадуєте зайве", — коротко та емоційно відповіла вона пліткарям.

Періс Джексон і Джастін Лонг / © instagram.com/parisjackson

Періс Джексон і Джастін Лонг / © instagram.com/parisjackson

Цікаво, що ще на початку липня Періс ділилася ніжними фото з Джастіном у своєму Instagram. Пара обіймалася за лаштунками одного з концертів туру Джексон і відпочивала на пляжі. Тож здавалося, що у закоханих усе серйозно. Їхній роман тривав від 2022 року, а на початку грудня 2024-го пара оголосила про заручини романтичними фото.

Чому саме розійшлися Періс і Джастін — пара наразі не коментує. Але фанати підтримують дівчину в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно артистка Ольга Горбачова та продюсер Юрій Нікітін повідомили про розлучення — відома причина.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie