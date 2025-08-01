Донька Майкла Джексона розійшлася з нареченим через пів року після заручин

Періс Джексон і Джастін Лонг / © instagram.com/parisjackson

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Молодша донька попкороля Майкла Джексона від дружини Деббі Роу – акторка, модель і співачка Періс – скасувала заручини з музичним продюсером Джастіном Лонгом.

Про це 27-річна зірка повідомила у своєму блозі в X (колишній Twitter) після хвилі чуток у Мережі. Зокрема, напередодні папараці зазнімкували її в Малібу — на фото Періс мала дуже пригнічений вигляд і йшла вулицями зі сльозами на очах. Деякі користувачі соцмереж почали одразу припускати, що співачка знову зірвалася після п’яти років тверезості від наркотичних речовин. Однак Періс одразу дала відсіч пліткам різкою заявою.

"Це сльози після розриву. Ви знову, бл*ха, вигадуєте зайве", — коротко та емоційно відповіла вона пліткарям.

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Періс Джексон і Джастін Лонг / © instagram.com/parisjackson

Цікаво, що ще на початку липня Періс ділилася ніжними фото з Джастіном у своєму Instagram. Пара обіймалася за лаштунками одного з концертів туру Джексон і відпочивала на пляжі. Тож здавалося, що у закоханих усе серйозно. Їхній роман тривав від 2022 року, а на початку грудня 2024-го пара оголосила про заручини романтичними фото.

Чому саме розійшлися Періс і Джастін — пара наразі не коментує. Але фанати підтримують дівчину в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно артистка Ольга Горбачова та продюсер Юрій Нікітін повідомили про розлучення — відома причина.