Донька Майкла Джексона шокувала змінами на обличчі через вживання наркотиків: "Це зруйнувало моє життя"

Періс Джексон

Єдина донька легендарного співака Майкла Джексона, 27-річна Періс Джексон, приголомшила шанувальників відвертим відео, у якому показала наслідки свого минулого наркотичного досвіду.

Артистка зізналася, що в її носовій перегородці утворилася дірка — саме через вживання наркотичних речовин. У ролику, який поширили в Instagram, Періс підсвітила отвір ліхтариком, продемонструвавши, що звук свисту, який чути, коли вона дихає, має цілком фізичне пояснення.

«Це саме внаслідок того, про що ви подумали. Дітки, не вживайте наркотики. Я не збираюся нікому вказувати, що робити, але не раджу — це зруйнувало моє життя…» — зізналася Джексон.

Періс Джексон

Періс пояснила, що не планує виправляти дефект хірургічно, адже вже шість років як не вдається о речовин. Вона не хоче повертатися до ліків, які можуть спровокувати рецидив залежності. Зірка навіть пожартувала, що тепер може протягнути макаронину через отвір у носі.

Варто зазначити, що Періс Джексон пережила складний період після смерті свого батька. Вона неодноразово потрапляла до лікарні після спроб самогубства та інцидентів на вечірках, де, за повідомленнями ЗМІ, отримувала травми під впливом алкоголю чи наркотиків.

